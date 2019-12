Bigby Wolf ist zurück. Jetzt aber wirklich. Foto: Telltale Games

The Wolf Among Us 2 kommt nun tatsächlich. Nach dem plötzlichen Ende von Entwickler Telltale war lange Zeit unklar, ob und wie es mit dem Spiel weitergeht. Nun hat AdHoc Studio, das aus ehemaligen Telltale-Mitarbeitern besteht, die Fortsetzung offiziell gemacht.

Einer der beliebtesten Telltale-Titel

"The Wolf Among Us zählt zu den populärsten Titeln des Telltale-Katalogs. Wir freuen uns bekanntzugeben, dass die Entwicklung an Wolf 2 begonnen hat", sagte Jamie Ottilie, der Chef von LCG Entertainment, die sich die Rechte von Telltale gesichert haben.

Telltale Games

Alte Gesichter wieder dabei

An der Entwicklung der Fortsetzung sind alte Bekannte dabei: Nick Herman und Dennis Lenart waren die Game Director des ersten Teils und werden nun erneut die Entwicklung leiten. Autor Pierre Shorette und Komponist Jared Emerson-Johnson kehren ebenso zurück. Vereinzelte Synchronsprecher sind zudem dabei.

Release bislang unklar

Zum Release-Datum ist bislang nichts bekannt. The Wolf Among Us 2 wird aber wie der erste Teil auf mehrere Episoden aufgeteilt. Bei den Game Awards wurde bereits ein erster Trailer gezeigt, bei dem man Protagonist Bigby Wolf sieht. (dk, 13.12.2019)