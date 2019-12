Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Ein Anlass, sich Gedanken über die vergangenen Monate, vielleicht sogar das letzte Jahrzehnt zu machen. Während man in der rückblickenden Gedankenreise möglicherweise über Ereignisse stolpert, die gesellschaftlich, politisch oder kulturell von Relevanz waren, sind es bei den meisten jedoch die ganz persönlichen Erlebnisse und Entwicklungen, die das eigene Leben geprägt haben. Geburten, Hochzeiten, Todesfälle, Krankheiten, der Abschluss in Bildungseinrichtungen oder neue Jobs zählen zu den größeren Veränderungen im Leben. Aber auch viele kleinere, vielleicht für Außenstehende kaum erkennbare Ereignisse können einen großen Einfluss auf einen selbst haben.

Worauf im Jahr 2019 blicken Sie zurück?



Welche Ereignisse prägten Ihr Jahr 2019? Foto: asbe Getty Images/iStockphoto

Worauf sind Sie stolz? Worauf weniger? Was bereitet Ihnen die größte Freude? Was war besonders traurig? War es rückblickend ein gutes Jahr? Oder hätten Sie sich etwas anderes für sich gewünscht? Was nehmen Sie ins neue Jahr an Erfahrungen oder Vorsätzen mit? (mawa, 16.12.2019)