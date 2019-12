Mit Freunden, der Familie, in Clubs oder gar im Ausland? Wie verbringen Sie den letzten Abend des Jahres? Oder können Sie die Frage womöglich schon gar nicht mehr hören?

Das Jahre 2019 neigt sich dem Ende zu. Silvester steht vor der Tür. Im Grunde genommen, ist es ein Abend wie jeder andere. Und dennoch hebt sich der letzte Abend eines Jahres bei den meisten Menschen von den restlichen 364 Abenden des Jahres ab. Das neue Jahr zu feiern ist in vielen Kulturen seit jeher Tradition. Es gibt weltweit unterschiedlichste Bräuche und Rituale, sich vom alten Jahr zu verabschieden und das neue willkommen zu heißen.

Feiern Sie am 31. Dezember, oder nervt Sie Silvester eher? Foto: martin-dm Getty Images/iStockphoto

Ein Abend, viele Angebote

Auch hierzulande wird das neue Jahr mit diversen Veranstaltungen zelebriert. In den Städten gibt es oft Silvesterpfade, zu Mitternacht finden vielerorts Feuerwerke statt, auch sportliche Events werden am 31. Dezember abgehalten, und am ersten Jänner findet jährlich das weltbekannte Neujahrskonzert im Wiener Musikverein statt, heuer unter der Leitung von Andris Nelsons.

Vor allem für Kinder und Jugendliche ist Silvester oft mit Aufregung und Freude verbunden. Viele Menschen begehen das neue Jahr in der Gemeinschaft von Freunden, Familienmitgliedern oder Partnern und Partnerinnen. Die Aktivitäten können von Brettspielturnieren bis zu Lokal-, Theater- oder Konzertbesuchen reichen, auch Koch- oder Filmabende zählen zu beliebten Vorhaben am Silvesterabend.

Ob zu Hause oder unterwegs, im In- oder Ausland – oder gar nicht: Irgendwann vor dem 31. Dezember sollte man sich dafür entscheiden, wie man den Abend verbringen möchte. Die Überlegungen können sich teils über Monate erstrecken. Und oft nervt die Frage, was man eigentlich zu Silvester macht, schon. Oder wie ist das bei Ihnen?

Wie verbringen Sie den letzten Abend des Jahres?

Feiern Sie gern? Oder unterscheidet sich dieser Abend nicht von den anderen des Jahres? Gibt es langjährige Traditionen, die Sie an diesem Tag pflegen – von Aktivitäten bis hin zum Essen? (mawa, 27.12.2019)