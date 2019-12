Die sechs Afghanen sprangen in Simmering aus dem Lastwagen, der Chauffeur wurde festgenommen

Die Polizei hat einen Lkw-Lenker festgenommen, der sechs Afghanen illegal nach Wien brachte. Foto: APA / BARBARA GINDL

Wien – Sechs Migranten sind mit einem Sattelzug illegal nach Wien gebracht worden. Die Afghanen waren zwischen Lack- und Farbdosen versteckt, die der Lenker nach eigenen Angaben in Serbien geladen hatte. Am Donnerstag gegen 13 Uhr sprangen die Männer bei den Entsorgungsbetrieben Simmering (EBS) aus dem Lkw. Der Chauffeur wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag.

Die Afghanen, die alle Asylanträge stellten, wurden ins Otto-Wagner-Spital gebracht, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Sie waren demnach leicht unterkühlt. "Sie haben nichts getrunken und teilweise Lackdämpfe inhaliert, Lebensgefahr bestand keine", sagte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. Der Lkw hat slowakische Kennzeichen, der Fahrer will auf dem Weg von Serbien nach Wien mehrere Ruhepausen eingelegt haben. (APA, 13.12.2019)