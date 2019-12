Klopp forever. Oder zumindest bis 2024.

Foto: Reuters/Keogh

Liverpool – Trainer Jürgen Klopp hat seinen Vertrag bei Liverpool bis 2024 verlängert. Das gab der Fußball-Champions-League-Sieger am Freitag, drei Tage nach dem 2:0-Erfolg in der Königsklasse bei Red Bull Salzburg, bekannt. "Der Club ist in einer so guten Situation, da kann ich nicht darüber nachdenken, ihn zu verlassen", erklärte der Deutsche.

Klopp arbeitet seit Herbst 2015 für die "Reds", mit denen er in der vergangenen Saison dank eines Finalsieges über Tottenham den wichtigsten Europacup-Bewerb gewann. Im Vorjahr hatte es im Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid noch eine Niederlage gesetzt.

Auf nationaler Ebene wartet Liverpool noch auf einen Titel unter der Führung des 52-Jährigen. Diese Durststrecke könnte aber schon in wenigen Monaten zu Ende gehen, denn der einstige Rekordchampion führt die Premier-League-Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Leicester City an und darf damit auf den ersten Meistertitel seit 1990 hoffen. (APA; 13.12.2019)