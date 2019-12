Lisa Hauser drückt ab. Foto: APA/AP/Gow

Hochfilzen – Lisa Hauser hat das Biathlon-Wochenende in Hochfilzen nach fehlerfreiem Schießen mit Rang elf erfreulich eröffnet. Den Sieg im Sprint am Freitag sicherte sich wie im Vorjahr Dorothea Wierer, die Südtirolerin gewann trotz einer Strafrunde 5,9 Sekunden vor der fehlerfreien Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold. Als Dritte überraschte die Russin Swetlana Mironowa (+ 18,3 Sek./1 Strafrunde).

Hauser durfte sich nach zehn Treffern, aber nicht optimaler Laufleistung über ihr bisher bestes Hochfilzen-Ergebnis freuen. "Der Auftakt ist mir gelungen. Mit dem Schießen bin ich echt happy, null/null habe ich in Hochfilzen in einem Einzelrennen noch nie geschafft. Läuferisch habe ich mir ein bisschen schwergetan, damit bin ich nicht ganz zufrieden, aber es war ok", meinte Hauser nach dem Rennen bei durchaus kniffligen Windbedingungen zur APA. Die Ausgangslage für die Verfolgung mit vier Schießeinlagen, die nach der Staffel am Samstag diesmal erst am Sonntag stattfindet, sei vielversprechend. "Das war das große Ziel, dass ich mit vorne rausstarten kann", so die Tirolerin, der 45,1 Sekunden auf Wierer fehlten.

Innerhofer: "Das war ausbaufähig"



Katharina Innerhofer wurde nach zwei Strafrunden eine Minute hinter der Siegerin 24., sie hatte im Stehendschießen zwei Scheiben stehengelassen ("Das war ausbaufähig"). Dadurch war für die laufstarke Salzburgerin ein weiteres Spitzenergebnis wie zuletzt als Siebente in Östersund unmöglich. Die restlichen Österreicherinnen machten keine Weltcup-Punkte, Christina Rieder (47.) und Julia Schwaiger (56.) sind aber immerhin in der Verfolgung der besten 60 mit dabei. Zuschauen muss hingegen Dunja Zdouc (84.).

Wierer stürmte, obwohl sie sich gar nicht in Hochform wähnte, im dritten Saisonrennen zu ihrem zweiten Sieg. "Ich habe mich ein bisschen komisch, nicht 100 Prozent fit gefühlt. Im Großen und Ganzen war es aber gut", erklärte die Weltcup-Spitzenreiterin. Die Herren bestritten ihren Sprint im Anschluss. Das ÖSV-Team muss dabei auf die erkrankten Simon Eder und Dominik Landertinger verzichten. (APA; 13.12.2019)