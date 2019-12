Nur 95.000 wollten am Donnerstag Oliver Polzers Quizshow sehen. Jene bei Servus TV kam auf 145.000 Seher

Oliver Polzer ist der Quizmeister bei "Q1". Foto: Screenshot / ORF TVThek

Wien – Was als Quotenbringer für den Vorabend konzipiert war, hat einen Durchhänger: Das ORF-Quiz "Q1. Ein Hinweis ist falsch" fiel am Donnerstag auf ORF 1 erstmals unter die 100.000-Zuseher-Marke. Nur 95.000 wollten um 18.20 Uhr das Quiz mit Oliver Polzer sehen. Der Marktanteil lag bei fünf Prozent.

Am Mittwoch waren es noch 140.000 bei einem Marktanteil von acht Prozent gewesen. Zum Auftakt am 2. Dezember kam die Sendung auf im Schnitt 159.000 Seher. Nach wie vor gut läuft "Quizmaster" beim ORF-Konkurrenten Servus TV. Am Donnerstag saßen um 19.38 Uhr 145.000 Zuseher vor dem Fernseher. (red, 13.12.2019)