Ex-Vizekanzler Strache ist offenbar ein begeisterter Clash of Clans-Spieler. Bei dem kostenlosen Mobile Game kann man sich spielerischen Erfolg mittels Echtgeldzahlung erkaufen. Strache soll hierbei zugeschlagen haben. Das Problem: Die Mikrotransaktion geschah mit der Parteikreditkarte, was die FPÖ so nicht genehmigt hatte. Strache selbst beteuerte, dass es ein Versehen war, und zahlte den Betrag laut eigenen Angaben wieder zurück.