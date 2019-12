Der Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp und Bundesparteichef Norbert Hofer verkündeten gemeinsam Straches Ende in der FPÖ. Foto: APA/Neubauer

Die FPÖ hat am Freitagnachmittag ihren langjährigen Parteiobmann Heinz-Christian Strache ausgeschlossen. Sowohl die Empfehlung des Parteigerichts als auch die darauf aufbauende Entscheidung des Landesparteivorstandes sei einstimmig erfolgt, gab der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp bekannt. Der Ladung vor das Parteigericht kam Strache nach Auskunft Nepps nicht nach. Er habe das Parteigericht in einer Mail als "entbehrlich" bezeichnet und zu den Vorwürfen nicht Stellung genommen.

Die Begründung des Parteiausschlusses war durchaus überraschend. Im Zentrum von Nepps Ausführungen stand nämlich nicht die Spesenaffäre, in der Strache ein luxuriöses Leben auf Kosten der Partei sowie die "Umwandlung" privater Ausgaben in FPÖ-Ausgaben mittels gefälschter Rechnungen vorgeworfen wird. Laut Nepp waren es "zahlreiche mediale Äußerungen, Facebook-Postings und öffentliche Auftritte", die ursächlich für die Empfehlung des Parteigerichts gewesen seien.

Hofer sieht Befreiung von Ibiza



Straches Nachfolger als Bundesparteiobmann, Norbert Hofer, sprach von einer "Befreiung" der FPÖ durch die Entscheidung für den Ausschluss. Damit sei ein Schlussstrich unter die Causa Ibiza gezogen. Er wolle die FPÖ zu einer "stabilen 25-Prozent-Partei" machen, sagte Hofer – bei der letzten Nationalratswahl erhielten die Blauen übrigens 16 Prozent. Er werde einen modernen rechtskonservativen Kurs ohne Personenkult forcieren, kündigte Hofer an. Das Themenspektrum der Partei solle dabei vielfältiger ausfallen als in der Vergangenheit: Man werde sich etwa des Themas Bildung verstärkt annehmen.

Nepp, der für die FPÖ als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl gehen wird, vermutet eine baldige Rückkehr Straches auf die politische Bühne. Schließlich stecke Strache hinter den drei Gemeinderäten, die sich am Donnerstag von der FPÖ abgespaltet hatten. Schon seit Wochen habe Strache hinter den Kulissen nach Finanziers gesucht, um ein eigenes politisches Projekt gegen die FPÖ auf die Beine zu stellen. An weitere Überläufer aus seiner Partei an "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) glaubt Nepp nach eigenem Bekunden nicht. Dies wäre nämlich "politischer Suizid".

Strache fühlt Zuspruch

Wenige Stunden später meldete sich Heinz-Christian Strache auf Facebook mit einer Videobotschaft zu Wort. Er habe sich um eine Streitschlichtung mit der FPÖ bemüht, doch dieser Versuch habe keinen Anklang gefunden. Strache führt dies auf eine "innere Zerrissenheit" der FPÖ zurück. Durch den endgültigen Bruch mit der FPÖ sei ein wesentliches Kapitel seines Lebens abgeschlossen, nun wolle er nach vorne blicken, sagte Strache. Und kündigte sogleich ein politisches Comeback an, zumal er nach eigener Wahrnehmung einen großen Zuspruch in der Bevölkerung zu verspüren glaubt.

Damit dürfte Straches Antreten bei der Wien-Wahl kommendes Jahr fix sein. Zur Abspalterfraktion Allianz für Österreich, die Strache zum Spitzenkandidaten küren will, äußerte er sich am Freitag noch nicht. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er in naher Zukunft der DAÖ beitreten wird. (Theo Anders, 13.12.2019)