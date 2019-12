Wolfsburg-Coach Oliver Glasner.

Foto: APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Wolfsburg/München – In der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es am Sonntag (15.30 Uhr/live Sky) zum Duell zweier Trainer, die vergangene Saison noch in Österreich engagiert gewesen sind. Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gastiert mit dem früheren Salzburg-Meistermacher Marco Rose nach dem bitteren Aus in der Gruppenphase der Europa League beim von Oliver Glasner betreuten VfL Wolfsburg.

Die Gladbacher hatten sich am Donnerstagabend durch eine 1:2-Heimniederlage gegen Istanbul Basaksehir um das Überwintern im Europacup gebracht. Glasner glaubt aber nicht daran, dass sich der Spitzenreiter davon auch in der Liga aus der Bahn werfen lässt. "Man kann nach solchen Ergebnissen immer sagen: Das gibt ihnen jetzt einen Knacks – oder sie haben jetzt volle Power für die Bundesliga. Ich glaube aber, dass das keinen Einfluss auf das Spiel haben wird", meinte der frühere LASK-Coach. Rose sieht das ähnlich. "Wir werden uns wieder aufrichten", versprach der Deutsche.

Wolfsburg hatte den Europa-League-Aufstieg bereits vor der letzten Runde der Gruppenphase fixiert, ist als Gruppenzweiter im Sechzehntelfinale wie Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt einer der möglichen Gegner des LASK und von Salzburg. In der Liga ist man nach einem starken Saisonstart durch vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen aber ins Mittelfeld abgerutscht.

Xaver Schlager wieder verfügbar

Glasner kann nach dessen Knöchelbruch wieder auf ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager zurückgreifen. Der Mittelfeldmann, vor seiner Verletzung im Sommer eine Schlüsselkraft, stand am Donnerstag gegen AS St. Etienne (1:0) erstmals wieder in der Startformation. Glasner warnte allerdings vor dem Liga-Spitzenreiter: "Gladbach macht aus, dass sie in ihrem Offensivspiel unheimlich viel Tempo und Wucht haben. Das macht sie sehr schwierig auszurechnen."

Das Rose-Team mit ÖFB-Verteidiger Stefan Lainer führt nach 14 Runden einen Zähler vor RB Leipzig und fünf vor Borussia Dortmund. Die Verfolger können am Samstag mit Auswärtssiegen bei Fortuna Düsseldorf bzw. Mainz 05 vorlegen. Der Tabellenvierte Schalke 04 bekommt es zu Hause mit Eintracht Frankfurt zu tun. Die von Adi Hütter betreuten Frankfurter, in der Vorsaison noch im Halbfinale, hatten am Donnerstag nur mit Glück die K.o.-Phase der Europa League erreicht.

Titelverteidiger Bayern München liegt als Tabellensiebenter bereits sieben Punkte hinter Mönchengladbach. Den Serienmeister plagen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Werder Bremen zudem erhebliche Personalsorgen. Drei Partien sind bis zur Winterpause noch ausständig. "Wir wollen die Hinrunde mit drei Siegen beenden", erklärte Bayern-Interimstrainer Hansi Flick.

David Alaba steht ihm nach seiner von einer leichten Beckenstauchung bedingten Pause in der Champions League wieder zur Verfügung. Der Wiener dürfte im Abwehrzentrum den gesperrten Javi Martinez ersetzen. Dazu gesellte sich neben Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (muskuläre Probleme) auch dessen französischer Landsmann Kingsley Coman wegen einer Knieverletzung auf die Ausfallsliste. (APA; 13.12.2019)