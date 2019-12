Das ist sie: die riesige Christbaumkugel in Madrid. Foto: EPA / Ballesteros

Madrid – Es mutet mehr als skurril an. Ausgerechnet Madrid, die Gastgeberstadt für den Weltklimagipfel COP 25, streitet sich mit Vigo, einer Provinzhauptstadt im spanischen Nordwesten, darüber, wer die prunkvollste Weihnachtsbeleuchtung hat. Energievergeudung? CO2-Ausstoß? Das interessiert den Bürgermeister der Hauptstadt, José Luis Martínez-Almeida, nur wenig, wenn es um Lokalpatriotismus geht.

"Vigo, mach das mal nach!", rief der Konservative, der dank eines Bündnisses mit Rechtsliberalen und Rechtsextremen seit Juli die Geschicke der größten Stadt Spaniens lenkt, entzückt, als er vor laufenden Kameras per Knopfdruck die insgesamt 150 Kilometer langen Lichtergirlanden überall in der Innenstadt einschaltete.

Millionenspaß

Das Herzstück: eine knapp sieben Tonnen schwere Christbaumkugel, die mit ihren 43.000 LEDs eine der wichtigsten Kreuzungen der Innenstadt ziert. Das Spektakel kostet die Hauptstädter drei Millionen Euro. Das sind rund 27 Prozent mehr als Almeidas Vorgängerin, die linksalternative Manuela Carmena, für die Weihnachtsbeleuchtung ausgab. Almeida – der in den Vormonaten bereits durch Rücknahme von Verkehrsbeschränkungen sowie die Öffnung von Radspuren für den Pkw-Verkehr für Kritik sorgte – ist stolz darauf. "Bis nach Vigo werden diese Lichter zu sehen sein", schwärmt er.

Der dortige Bürgermeister, der Sozialist Abel Caballero, lässt sich nicht beeindrucken. "Ich habe gegen Tokio, New York und Paris gewonnen, da wird mich Madrid herausfordern?", prahlt er. Seine Lichtgirlanden sind noch üppiger als die Almeidas. Und neben einer Christbaumkugel, die der in Madrid zum Verwechseln ähnlich sieht, hat er in Vigo ein Riesenrad aufstellen lassen, das von 180.000 LEDs beleuchtet wird.

Unerwartet hat sich ein Mitstreiter gefunden. Der Comedian Javier Cámara, der durch eine satirische TV-Serie als Juan Carrasco bekannt wurde, veröffentlicht auf Twitter einen Vorschlag für seine nordspanische Heimatstadt Logroño. Zu sehen ist eine Luftaufnahme vom weihnachtlichen Las Vegas. "Und der Klimawandel, Juan?", stellt ihm einer seiner Follower die Frage, auf die auch COP-25-Gastgeber Almeida bisher nicht geantwortet hat. (rw, 13.12.2019)