Roman Haider ist seit Juli 2019 Abgeordneter der FPÖ zum Europaparlament. Davor saß er im Nationalrat. Foto: APA/Fohringer

Wien – Die Liste an rassistischen Einzelfällen in der FPÖ ist um einen Eintrag länger. Der freiheitliche EU-Parlamentarier Roman Haider hat am Mittwoch auf Facebook mutmaßlich einen Zusammenhang zwischen Migranten und invasiven, gebietsfremden Arten im Tierreich hergestellt, die gemäß einer EU-Verordnung in einer Frühphase der Invasion beseitigt werden sollen.

Wörtlich schrieb Haider: "Die EU will die Ausbreitung von Waschbären verhindern. Begründung: Das invasive Vordringen einer Spezies eines anderen Kontinents könnte und würde die heimische Tierpopulation beeinflussen oder sogar ausrotten." Darüber solle man "jetzt einmal scharf nachdenken", schrieb Haider mit fünf Rufzeichen – wohl eine Schädlichkeit von Migranten insinuierend. Für eine eigene Erklärung seines Postings war er auf STANDARD-Anfrage nicht erreichbar. (red, 14.12.2019)