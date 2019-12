Lucy (Georgie Henley), Susan (Anna Popplewell), Peter (William Moseley) und Edmund (Skandar Keynes) entdecken die gar wundersame Welt von Narnia – "Die Chroniken von Narnia", 20.15 Uhr, Servus TV. Foto: Disney

7.10 GSCHEITES FÜR KINDER

Anna und die wilden Tiere Anna ist in dieser Folge den Dinos auf der Spur. Gemeinsam mit Forscher Bernd baut sie ein Modell des Tylosaurus und macht sich mit ihm auf die Suche nach modernen Verwandten. Bis 7.35, ARD

16.15 DOKUMENTATION

Freiwillig in der Hölle von Rakka Bis heute ist kaum bekannt, dass 2017 auch inter nationale Kämpfer mit den kurdischen Kampfbrigaden im syrischen Rakka gegen den "Islamischen Staat" gekämpft haben. Dabei handelt es sich um Freiwillige aus aller Welt, viele ohne militärische Erfahrungen. Die Dokumentation trifft sie in ihren Heimatländern und in Rakka. Bis 17.15, Arte

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Rückstufung beim Pflegegeld. / Ein Kredit fürs Haus ist auch nach 34 Jahren noch nicht abbezahlt. / Nachgefragt: Betrug beim Internet-Banking. Bis 18.57, ORF 2

20.15 FANTASY

Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (The Chronicles of Narnia, USA 2005, Andrew Adamson) Verfilmung der Kinderbuchreihe von Clive Staples Lewis: Die Parallelwelt Narnia, bevölkert von Fabelwesen wie Einhörnern und Goblins, Harpyien und Trollen, sprechenden Tieren, bösen Hexen sowie tapferen Rittern, wurde von Regisseur Andrew Adamson bildgewaltig in Szene gesetzt. Neben den Kinderdarstellern überzeugen Tilda Swinton als Weiße Hexe Jadis und James McAvoy als Faun Tumnus. Bis 22.45, Servus TV

20.15 RÜHRIG

Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol, GB/USA 1984, Clive Donner) Der geizige Geschäftsmann Scrooge (George C. Scott) mag Weihnachten gar nicht. Aber dann erscheint dem herzlosen Grantler der Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Marley, der ihn zum Umdenken bewegen will. Bis 21.50, SWR

20.15 GESCHICHTE

Sissi – Die Getriebene Schönheitsfanatikerin, Sportlerin, Dichterin: Kaiserin Sissi war eine Suchende und eine Frau voller Widersprüche. Sunnyi Melles ist in dem Dokudrama in der Rolle der Sissi zu erleben. Bis 21.05, Arte

20.15 KRIMI

Friesland – Hand und Fuß (D 2019, Isabel Prahl) Auf der Suche nach dem Handy macht der Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) im Sarg einer jüngst Verstorbenen einen grausamen Fund: ein abgetrennter Fuß, der nicht von der Toten stammt. Die Polizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) glauben Habedank zunächst nicht, zumal der Sarg schon eingeäschert wurde. Doch Hauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) erinnert sich an einen ähnlichen Fall eines Serienmörders aus Wilhelmshaven. Bis 21.45, ZDF

22.00 MÖRDERMAMA

Tödliche Weihnachten (The Long Kiss Goodnight, USA 1996, Renny Harlin) Samantha Caine und ihre Familie bereiten sich auf Weihnachten vor. Sie ist glücklich, auch wenn sie seit Jahren unter einem totalen Gedächtnisverlust leidet. Doch nach einem Autounfall setzt die Erinnerung wieder ein. Sie ist eine zum Töten ausgebildete Spezialagentin und bekommt es mit einem gefährlichen Gegner zu tun. Sehenswert: Gina Davis als Mördermama, die es richtig krachen lässt. Bis 0.25, Sat1

22.05 FANTASY

Dragonheart (USA 1996, Rob Cohen) Durch die Spende eines Teils seines Herzens rettet der Drache Draco dem Prinzen Einon das Leben. Dass Einon sich später als Tyrann gebärdet, ist auch für Draco eine böse Überraschung. Als Draco auf den Ritter Bowen trifft, der glaubt, dass Einon erst durch das Drachenherz zum Tyrannen wurde, kommt es zu einem erbitterten Zweikampf. Mit Dennis Quaid als Ritter Bowen. Bis 23.40, Vox