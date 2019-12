In Madrid wird noch um Lösungen gerungen. Geleitet werden die Gespräche von der Chilenin Carolina Schmidt. Foto: Reuters

Madrid – Eigentlich hätte die 25. Weltklimakonferenz bereits Freitagabend zu Ende gehen sollen, doch auch am Samstagvormittag ist bis auf Weiteres noch kein Abschluss in Sicht. In Madrid wurde die ganze Nacht verhandelt.

Am Vormittag zogen die Staaten erneut Zwischenbilanz über jene Textvorschläge, die bis dato auf dem Tisch liegen – dabei zeigte sich, wie unterschiedlich die Positionen nach wie vor sind. Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt appellierte noch einmal an alle Vertragsparteien, einander entgegenzukommen. Ziel müsste ein für alle ausgewogenes Ergebnis sein.

In den Veranstaltungshallen herrscht Katerstimmung. Foto: APA/AFP

Doch schon die erste Wortmeldung machte klar, dass ein solcher Abschluss der Konferenz unwahrscheinlich ist. Ein Delegierter Brasiliens erklärte, man sei mit dem vorliegenden Text nicht zufrieden. Im Gegenteil: Man empfinde "großes Unbehagen". Er machte klar, dass sein Land keinen Grund sehe, die Verhandlungen fortzuführen, sollte es im finalen Papier nicht noch zu grundlegenden Änderungen kommen.

Dabei geht es vor allem um den Schutz der Meere und Landflächen. Während einige Staaten beide Ökosysteme im finalen Text behandelt wissen wollen, erklärte Brasilien, dass es keinen Grund sähe, "die Landdiskussion fortzuführen".

Als nächstes meldete sich die Finnen zu Wort, die auf der Klimakonferenz für die EU sprechen. Die Delegierte stellte klar, es sei "unmöglich" den Gipfel ohne ein starkes Ergebnis zu verlassen, "wir müssen auf die Rufe der Bevölkerung hören".

Rückschritt

Dass die Nachschärfung der nationalen Klimaziele bis 2020 nicht mehr Teil des Vertragswerks sein soll, wurde gleich von mehreren Ländern scharf kritisiert. Das sei "rückwärtsgewandt", erklärte etwa Belize. "Wir werden bei diesem Klimagipfel versagen", warnte Mexiko. "Damit senden wir die Botschaft aus, dass wir nicht auf die Wissenschaft hören", zeigte sich der Vertreter Norwegens besorgt.

Spaniens Umweltministerin Teresa Ribera sprach von einem "sehr schwierigen Moment". Es brauche "klare Bekenntnisse aller". Nachsatz: Das Messegelände stehe den Teilnehmern jedenfalls so lange wie notwendig zur Verfügung.

Verhandler gehen davon aus, dass es frühestens am Nachmittag zu einem Abschluss des Klimagipfels kommen könnte. Ebenfalls offen bleibt, ob einige Punkte zur nächsten Konferenz mitgenommen werden müssen. (Nora Laufer, Karin Riss, 14.12.2019)