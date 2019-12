Die Jugendliche gab am Freitagvormittag an, von ihrem Freund festgehalten worden zu sein. Foto: Getty Images/iStockphoto

Baden – Der Verdacht der Freiheitsentziehung und der Vergewaltigung gegen einen 25-Jährigen, der seine Freundin in einer Badener Wohnung eingesperrt haben soll, hat sich nicht erhärtet. Die 15-Jährige dürfte nicht festgehalten worden sein. Der Mann wurde Samstagmittag auf freiem Fuß wegen Körperverletzung angezeigt, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage mit.

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss nun die Jugendliche selbst rechnen. Sie erwartet nach Angaben der Exekutive eine Anzeige wegen Verleumdung. Die Rumänin war seit einigen Wochen abgängig. Am Freitagvormittag wurde sie leicht verletzt von der Polizei aus der Wohnung ihres 25-jährigen Freundes befreit, nachdem sie den Polizeinotruf gerufen hatte. Sie hatte Hämatome, die allerdings bereits älter waren. Die Jugendliche gab an, festgehalten worden zu sein, ihre Eltern erstatteten Anzeige. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

Ob das Paar im gesamten Zeitraum in der Wohnung in Baden untergetaucht war oder sich erst seit kurzem dort aufhielten, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Polizei fand heraus, dass sich in der niederösterreichischen Wohnung zumindest einmal der Vater des 25-Jährigen aufgehalten hatte. (APA, 14.12.2019)