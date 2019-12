Starke Chiara Hölzl. Foto: EPA/Olsen

Klingenthal – Chiara Hölzl hat am Samstag erstmals in ihrer Karriere ein Weltcup-Skispringen gewonnen. Die 22-jährige Salzburgerin landete in Klingenthal im ersten Durchgang bei 141 Metern und war damit klar die Weiteste. Wegen widriger Bedingungen, die den Start um mehr als zwei Stunden verzögert hatten, wurde der Bewerb in nur einem Durchgang entschieden.

Hölzl hatte zuvor sechs Weltcup-Podestplätze (vier dritte, zwei zweite Ränge) erreicht. Nun ist sie nach Daniela Iraschko-Stolz (16 Siege, am Samstag Sechste) und Jacqueline Seifriedsberger (1/Samstag 23.) erst die dritte Österreicherin mit einem Skisprung-Weltcupsieg. (14.12.2019)

Ergebnisse vom Weltcup-Skispringen der Damen am Samstag in Klingenthal (in nur einem Durchgang ausgetragen):

1. Chiara Hölzl (AUT) 124,6 Punkte/141 m

2. Ema Klinec (SLO) 118,9/129

3. Katharina Althaus (GER) 118,6/131,5

4. Sara Takanashi (JPN) 114,7/127,5

5. Maren Lundby (NOR) 106,6/127

6. Daniela Iraschko-Stolz (AUT) 104,2/127

. Weiter:

11. Eva Pinkelnig 88,1/119

15. Marita Kramer 83,6/118

23. Jacqueline Seifriedsberger 73,4/111

Weltcup-Gesamt (3 von 21):

1. Lundby 245

2. Hölzl 240

3. Klinec 180

4. Pinkelnig 149

5. Althaus 140

6. Takanashi 139.