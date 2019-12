Abfahrt. Foto: imago images/Eibner

Klingenthal – Das ÖSV-Quartett mit Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Stefan Kraft hat am Samstag im Weltcup-Teambewerb in Klingenthal den zweiten Rang belegt. Die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Felder hatte den ersten Saisonbewerb gewonnen, in Deutschland lag Polen um 25 Punkte voran. Japan landete mit Respektabstand auf dem dritten Rang. (APA, 14.12.2019)

Ergebnisse des Teambewerbs der Herren zum Skisprung-Weltcup in Klingenthal am Samstag:

1. Polen (Piotr Zyla 145/127,5 m, Jakub Wolny/136/130, Kamil Stoch 126/126, Dawid Kubacki 133,5/137) 968,7 Punkte

2. Österreich (Philipp Aschenwald 144,5/126,5, Gregor Schlierenzauer 131,5/124,5, Michael Hayböck 118,5/131,5, Stefan Kraft 131/133,5) 943,7

3. Japan (Yuiya Sato 124/135,5, Daiki Ito 126,5/125, Junshiro Kobayashi 129/119,5, Ryoyu Kobayashi 139/135,5) 911,0

4. Norwegen (Marius Lindvik 130/130, Thomas Aasen Markeng 135,5/127,5, Johann Andre Forfang 114/120,5, Robert Johansson 135,5/130) 898,2

5. Slowenien (Anze Lanisek 133/117, Anze Semenic 119/126,5, Timi Zajc 118,5/127,5, Peter Prevc 128,5/124,5) 852,6

6. Deutschland (Markus Eisenbichler 117/131,5, Constantin Schmid 112,5/113,5, Richard Freitag 112,5/121, Karl Geiger 133/131,5) 816,7

7. Schweiz 768,0

8. Russland 709,6.