Viertes Spiel der Texaner in Serie ging in Overtime – 18. Sieg in Folge für Milwaukee – Doncic bei Dallas-Niederlage verletzt

Mexiko-Stadt/San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Phoenix Suns 121:119 n.V. bezwungen. Zum vierten Mal in Serie war ein Spiel der Texaner nicht nach der regulären Spielzeit entschieden. Jakob Pöltl bilanzierte mit fünf Punkten und elf Rebounds sowie zwei Assists und einem blocked shot in 15:52 Minuten auf dem Parkett.

Für den Wiener war es ein "unglaublicher Sieg", wie er auf Facebook postete. "Wieder eine Overtime", in der sich das Momentum innerhalb von Sekunden mehrmals gedreht habe. Pöltl gewann bei seinem 238. Einsatz in der regulären NBA-Saison zum 150. Mal.

Starke Bank

Mitentscheidend für den erst zehnten Sieg der Texaner beim 25. Auftritt im Spieljahr waren die Reservisten. Sie steuerten 63 Punkte bei. Patty Mills war mit 26 Zählern nicht nur der Topscorer der Spurs, er traf 0,3 Sekunden vor Ende der Verlängerung auch zum Endstand. Bei Phoenix war Ricky Rubio mit 25 Punkten und 13 Assists der stärkste Akteur.

Das Spiel war Teil der NBA Mexiko City Games 2019 und ging in Mexiko-Stadt in Szene. Nächster Gegner der Spurs sind am Montag auswärts die Houston Rockets, die nach dem 133:135 n.2V. vom Monatsanfang in San Antonio auf Revanche brennen.

Die Milwaukee Bucks feierten mit einem 125:108 gegen die Cleveland Cavaliers den 18. Sieg in Folge. Giannis Antetokounmpo erzielte in nur 24 Minuten auf dem Parkett 29 Punkte. Die Dallas Mavericks verloren beim 118:122 n.V. gegen Miami Heat auch Luka Doncic. Der slowenische Jungstar war nach knapp zwei Minuten umgeknickt, nachdem er auf den Fuß eines Gegenspielers gestiegen war. Sein Team berichtete von einer Verstauchung des Knöchels. (APA, 15.12.2019)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 119:121 n.V.,

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 110:102,

Chicago Bulls – LA Clippers 109:106,

Memphis Grizzlies – Washington Wizards 128:111,

Dallas Mavericks – Miami Heat 118:122 n.V.,

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 125:108,

Houston Rockets – Detroit Pistons 107:115,

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 110:102.