Memes sind mittlerweile überall. Was in seinen Anfängen nur in den Tiefen des Internets verwendet wurde, hat sich mittlerweile zum Kulturphänomen entwickelt. Selbst in der Politik oder Werbung sind die lustigen Bilder oder Internet-Herausforderungen angekommen. Die folgenden 15 Memes haben das vergangene Jahrzehnt geprägt.

"Ice Bucket Challenge" (2014) Wochenlang schütteten sich Menschen im Internet Kübel mit Eiswasser über ihre Häupter. Die Herausforderung hatte allerdings einen ernsthaften Hintergrund. So sollte Geld für die ALS-Forschung gesammelt werden. Mehr als 100 Millionen Dollar soll die "Ice Bucket Challenge" in nur einem Monat lukriert haben. Kürzlich ist der Erfinder des Memes an der ALS-Krankheit verstorben. Bill Gates "Darude's Sandstorm" (2007 bis heute) Der poppige Technosong "Sandstorm" von Darude wurde eigentlich bereits 1999 veröffentlicht. Im Internet trifft man aber immer wieder auf die typischen Klänge, die sich im Ohr festsetzen. Das Meme wird oftmals verwendet, um Menschen Hinweise darauf zu geben, um welches Lied es sich handelt. Irregeführte User dürften in den vergangenen Jahren zu den Millionen Klicks für den Technohit beigetragen haben. Darude "Harlem Shake" (2013) Anfang 2013 sorgte ein weiterer Techno-Song für Furore. "Harlem Shake" von Baauer ließ Menschen wild tanzen. Auf der ganzen Welt wurde zu dem Lied geshakt. Das Prinzip war, dass man sich anfangs "normal" verhält und sich im Moment des Drops wie von einer Tarantel gestochen bewegt. Wie es bei Memes üblich ist, flaute der Trend nach kurzer Zeit sehr schnell wieder ab. Das Lied selbst weist auf Youtube bereits 41 Millionen Aufrufe auf. GoodClipsDaily "Galaxy Brain" (2017 bis heute) Das Meme entstand 2017 und hat sich als überaus hartnäckig erwiesen. Noch heute findet es vielerorts Verwendung – teilweise auch in verschiedenen Variationen. "Galaxy Brain" wird so verwendet, dass am Anfang ein simples Konzept steht, das immer verrückter wird, sodass am Ende eine abstruse Idee übrig bleibt. Foto: Screenshot/WebStandard "Gangnam Style" (2012) "Gangnam Style" tanzt heute niemand mehr. 2012 war es aber einer der Songs, die zu Klickrekorden auf Youtube führten, die selbst Jahre später fast unerreichbar scheinen. Wieso der Song des südkoreanischen Musikers PSY derart das Internet und somit die ganze Welt eroberte, ist bis heute Gegenstand von Debatten. Wahrscheinlich ist es der Mix aus eingängigen Klängen und dem irrwitzigen Tanz des Künstlers. officialpsy "Salt Bae" (2017) Memes können auch der Selbstvermarktung dienen. Dies hat der türkische Koch Nüsret Gökce aufgezeigt, der im Netz nur als "Salt Bae" bekannt ist. Der Steakexperte veröffentlicht auch heute noch Videos von sich, wie er auf extravagante Art und Weise Fleisch schneidet und in typischer Pose dieses mit Salz verfeinert. Die Lokale von Gökce haben seither ordentlichen Zulauf verzeichnet. Best of Famous People "Spider Man Pointing At Spiderman" (2012 bis Heute) Ein Ausschnitt aus einem Spider-Man-Comic aus den 60er-Jahren ist im Netz auch heute noch in regelmäßiger Verwendung. Seit 2012 wird das Bild mit Beschriftung gepostet. Das Konzept dahinter ist, dass zwei Menschen mit ähnlichen Ideen beziehungsweise Überzeugungen aufeinandertreffen. Foto: Screenshot/WebStandard Rebecca Black (2011) Memes können auch zu einer Welle an Hass und Missgunst führen. Die aufstrebende US-Sängerin Rebecca Black musste dies 2011 am eigenen Leib erfahren, als sich im Grunde das gesamte Internet über ihren Song "Friday" lustig machte und sie verspottete. Dabei gibt es durchaus schlechtere Lieder in den Weiten des Netzes. Immerhin weist der Song heute fast 139 Millionen Aufrufe auf. rebecca "American Chopper Yelling" (2018 bis heute) Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Dieses Sprichwort lässt sich wohl auf die Bilderreihe umsetzen, die der Reality-TV-Serie "American Chopper" aus dem Jahr 2009 entstammt. Neun Jahre später veröffentlichte ein Twitter-User die angeregte Diskussion von Vater Paul Teutul sen. und Sohn Paul Teutul jun. mit verfälschten Zitaten. Auch heute wird das Meme da und dort verwendet. Foto: Screenshot/WebStandard "Spanish Guy Laughing" (2014 bis heute) Dieses Meme funktioniert nur abseits von Ländern, in denen Spanisch gesprochen wird. Ein Interview mit dem spanischen Comedian Juan Boya Borja, der als "El Risitas" bekannt geworden ist, hat sich zum Kult entwickelt. Darin schildert der Komiker eine Anekdote aus seinem Leben, während er Zuschauer und auch den Gastgeber mit seinem Lachen verzaubert. Heute wird das Video immer wieder mit falschen Untertiteln veröffentlicht. SaruWaza "Tide Pods" (2015 bis 2018) Memes können auch durchaus eine Gefahr darstellen. So kursierte im Netz immer wieder die Fake-Herausforderung, die zum Verzehr von "Tide Pods" aufrief. Dabei handelt es sich um ein Waschmittel, das aufgrund der giftigen Inhaltsstoffe absolut nicht gegessen werden sollte. Einige Menschen ließen sich davon aber nicht abbringen. Schließlich entschied sich sogar Google dazu, Videos von Youtube zu entfernen, in denen die "Tide Pods" gegessen wurden. Foto: Rafael Hernandez / YouTube "Distracted Boyfriend" (2017 bis heute) Ein Stock-Foto, das Untreue illustrieren sollte, hat sich seit 2017 im Netz als Meme etabliert. Auf dem Bild ist ein Mann mit seiner Freundin zu sehen, der angeregt einer anderen Frau hinterhersieht. Das Foto wird heute in unterschiedlichen Settings verwendet. Fotograf Antonio Guillem wusste lange nicht, dass sein Werk derart populär geworden ist. Foto: Antonio Guillem "Dimitri Finds Out" (2008 bis heute) Ein weiteres Interview mit falschen Untertiteln hält sich selbst nach einem Jahrzehnt noch hartnäckig im Internet. Zu sehen ist ein junger Russe, der einer Moderatorin erzählt, dass in dem Club, in dem er sich befindet, ziemlich schlechte Musik gespielt wird. Am Ende des Gesprächs setzt der Mann zu einem irrwitzigen Tanz an. Das Gespräch wird heute regelmäßig gepostet, um aktuelle Situationen aufzulösen. FuriousVegetables "The Dress" (2015) Ein Kleid und seine Farbe sorgte 2015 für rege Diskussionen im Netz. Die einen sagten, dass es blau und schwarz ist, während die anderen eindeutig ein Modestück in Weiß und Gold sahen. Die Auflösung war, dass das Kleid die erstgenannten zwei Farben aufweist. Die Wissenschaft hat sich seither damit auseinandergesetzt und aufgelöst, wieso eine derartige Diskrepanz zustande kam. So handelt es sich bei dem Foto um ein "Kippbild", das auf zwei verschiedene Arten gesehen werden kann. Foto: Screenshot/WebStandard "Pepe" (2005 bis heute) Pepe der Frosch hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. 2005 erfunden, wird das Meme seither beständig im Netz verwendet. 2016 fanden die Bilder des Frosches hauptsächlich Verwendung bei Leuten, die Trump unterstützten. Im selben Jahr urteilte auch die Anti-Defamation League, dass es sich bei dem Meme um ein rassistisches Hasssymbol handelt. Erfinder Matt Furie gefiel diese Entwicklung nicht, wodurch er sich von seinem Werk distanzierte. Heute ist der Frosch immer noch in Verwendung – unter anderem als Symbol für die Protestbewegung in Hongkong. (red, 8.1.2020) Foto: Matt Furie