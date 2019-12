So scharf man George Michael noch nie gesehen. Foto: Screenshot/WebStandard

Weihnachtshit "Last Christmas" von Wham! gibt es nun in 4K-Auflösung. Bislang kannte man den Song aus dem Jahr 1984 nur in äußerst mäßiger Qualität. Auf YouTube und Vimeo gibt es nun aber die hochauflösende Variante des Weihnachtsdramas rund um George Michael.

WhamVEVO

Qualität begeistert User

In den Kommentaren zu dem Video erfreuen sich die User über die deutlich gesteigerte Qualität des Videos. "Ich kann nicht glauben, dass sie das Video geremastered haben. Das sieht jetzt aus als wäre es im Jahr 2019 gedreht wurde", merkt ein User etwa an. (dk, 15.12.2019)