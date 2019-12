Davos – Nach den Plätzen fünf (2017) und sieben (2018) hat Langläuferin Teresa Stadlober am Sonntag in Davos im Skatingrennen über 10 km als Vierte das Podest knapp verpasst. Geschlagen wurde die Österreicherin nur von den beiden Norwegerinnen Theres Johaug, Heidi Wenig sowie Jessica Diggins aus den USA. Stadlober fehlten 12 Sekunden auf Platz drei, Lisa Unterweger wurde 25.

"Ich konnte von Anfang an Tempo machen, hatte hervorragendes Material. Es war einfach cool zu laufen", sagte Stadlober nach dem Rennen. "Nach der schwierigen Vorbereitung für diese Saison bedeutet mir der vierte Platz sehr viel", ergänzte die Läuferin. Sie werde nun die kommenden Tage nutzen, um sich gut für die Tour de Ski vorzubereiten. Auch Unterweger war happy über ihre Weltcup-Punkte. "Mein Rennen heute war wirklich gut." (APA, 15.12.2019)