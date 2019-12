Foto: ORF / Thomas Jantzen

Wien – Über "Fakt oder Fake" ließ Clemens Maria Schrainer seine Gäste am Freitag zum ersten Mal entscheiden. Das Publikum war dabei: 377.000 Zuschauer sahen den Auftakt. Mit 16 Prozent Marktanteil liegt die Rateshow an dem Abend gleichauf mit "Was gibt es Neues?", das danach am Programm stand. Bei der etablierten Wissenscomedy waren 339.000 Zuschauer dabei. (red, 15.12.2019)