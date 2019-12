Doppelt getroffen. Foto: APA/AFP/ISABELLA BONOTTO

Turin – Juventus Turin hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest für wenige Stunden die Tabellenführung übernommen. Der Serienmeister bezwang Udinese klar mit 3:1 und kehrte damit nach zwei sieglosen Auftritten in der Liga wieder auf die Erfolgsstraße zurück. Inter wurde um einen Zähler überholt, die Mailänder waren aber im Abendspiel noch bei Mittelständler Fiorentina im Einsatz.

Sieggarant war am Sonntag Superstar Cristiano Ronaldo, der die ersten beiden Treffer (9., 37.) erzielte. Für den Portugiesen waren es die Saisontore Nummer acht und neun in der Serie A. Leonardo Bonucci erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (45.). Udinese gelang in der Schlussphase durch Ignacio Pussetto (90.) nur noch Ergebniskosmetik. (APA, 15.12.2019)