"Ghost Recon Breakpoint" – Open World nach Schema F

Nicht nur Electronic Arts, auch Ubisoft hatte den meisten Urteilen zufolge 2019 einen prominenten Rohrkrepierer am Start: Das Militainment-Spektakel Ghost Recon Breakpoint, natürlich mit "Tom Clancy's" im Namen, mache sogar noch weniger Spaß als Anthem und sei "eine schreckliche Erfahrung". Wie Biowares Gurke ist auch dieses Riesenspiel zumindest in Sachen Präsentation ein absolut auf Hochglanz polierter Popcorn-Blockbuster, allein, die Mischung aus dem immer gleichen Ubisoft-Open-World-Patentrezept, klischeetriefender Story und unsympathischem Mikrotransaktionsangebot ließ sich auch durch noch so viel Insel-Bling nicht schönrendern.

Der kritische und kommerzielle Misserfolg des Spiels hatte Konsequenzen: Bei Ubisoft zog man die Lehren aus dem Debakel und dem bescheidenen Erfolg von Tom Clancy's The Division 2. Die kommenden Ubisoft-Titel Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters wurden verschoben, um noch länger an der Entwicklung zu schrauben. Vielleicht nützt es ja etwas: So toll manche Ubisoft-Spiele auch waren, das zunehmend eintönig werdende Setzen aufs Schema F und das Schielen auf Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen könnte man durchaus überdenken.