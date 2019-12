19.40 REPORTAGE

Re: Räder für Poroschkowo – Mit Pedalkraft in die Moderne Die Walachen sind ein kleines Volk in den ukrainischen Karpaten. Sie leben ohne Strom und fließendes Wasser, in einfachen Holzhütten. Ihr überwiegendes Fortbewegungsmittel sind Pferde. Der Baptistenpfarrer des Ortes Poroschkowo will das nun ändern. Er will seine Gemeinde in ein selbstbestimmtes Leben führen – auf dem Fahrrad. Bis 20.15, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Körper entschlacken mit Detox – Wie gesund ist das? Reporterin Bärbel Merseburger-Sill will das Entschlacken und Entgiften am eigenen Körper testen. Ab 21.05 Uhr folgt Lebensmittelcheck mit Tim Mälzer – was macht schlank?. Danach ab 21.55 Uhr will Tim Mälzer in Mehr Qualität für weniger Geld herausfinden, ob günstig wirklich niemals gut bedeutet. Um 22.45 Uhr folgt die Doku Doktor Natur – die Rückkehr der heimischen Heilmethoden. Bis 23.35, ORF 3

20.15 KONGENIALES DUO

Der Mann, der König sein wollte (The Man Who Would Be King, USA 1975, John Huston) Danny und Peachy, die sich in Indien mit Schmuggel und anderen zwielichtigen Unternehmungen durchs Leben schlagen, beschließen, im legendären Kafiristan als Könige ihr Glück zu machen. Als Danny tatsächlich zum Oberhaupt gekrönt wird, läuft bald alles schief. Sean Connery und Michael Caine amüsieren als Spitzbuben-Duo. Bis 22.20, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Themen: Katholischer Priester und Vater von vier Kindern. / Eine Spenderleber rettet zwei Leben. / Weihnachten am Rande der Gesellschaft. / Ein Pensionist, der Autos verschenkt. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit Clarissa Stadler: 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens – Auftakt zum Jubiläumsjahr 2020. / Der Herr der Stühle – 200 Jahre Thonet. / Kammerspiel der Angst. 23.35 Peter Patzak – Einen Augenblick später Zum 75. Geburtstag des Regisseurs. Bis 0.00, ORF 2

22.15 THRILLER

Schneemann (The Snowman (GB/S/USA 2017) Der Osloer Kommissar Harry Hole (Michael Fassbender) steckt in einer tiefen Lebenskrise. Seine Freundin (Charlotte Gainsbourg) ist weg, seine Wohnung ist wegen Schimmels unbewohnbar, und ein Frauenmörder liefert sich mit ihm ein grausames Spiel. Atmosphärisch dichter, verschachtelter Thriller. Bis 0.05, ZDF

