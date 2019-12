In der U1-Station Karlsplatz ist aus Sicherheitsgründen keine Fahrt möglich. Foto: APA/Techt

Wien – Durch einen kleinen Brand in der U1-Station Karlsplatz am frühen Morgen kommt es im öffentlichen Frühverkehr Wiens zu Verzögerungen. Der Brand sei zwar bereits gelöscht, habe aber für Schäden in der Station gesorgt, sagte eine Sprecherin dem ORF.

Bis auf weiteres sei kein sicherer Fahrgastbetrieb in der U1-Station gewährleistet. Die U1 fährt daher momentan nicht zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz. Die Störung soll laut Wiener Linien voraussichtlich bis 11 Uhr dauern.

Die U-Bahn-Linien U2 und U4, die ebenfalls am Karlsplatz halten, sind von der Störung nicht betroffen. (red, 16.12.2019)