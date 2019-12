Von der Straße aus sieht es fast schon unscheinbar aus. Aber still und leise hat dieses Anwesen in der Montecito-Gegend in Santa Barbara den prominenten Besitzer gewechselt. Ab sofort wohnt nicht mehr Schauspieler Jeff Bridges ("The Big Lebowski") hier, sondern Talkshow-Königin Oprah Winfrey. Den Nachbarn dürfte es herzlich egal sein.