Mit der Xbox Series X sind die Karten wieder neu gemischt. Foto: Microsoft

Die Box ist aus dem Sack. Microsoft hat das Design und auch gleich auch den Namen seiner Konsole der nächsten Generation enthüllt. Das Spielgerät heißt Xbox Series X und ist im Grunde eine schwarze Box, die optisch an einen Mini-PC erinnert. Das zeitlose Design und der Name dürften nicht umsonst gewählt sein. Der schwarze Klotz dürfte nämlich ordentliche Hardwarepower bringen, die nicht durch eine schmalbrüstige Lüftung gebremst wird. Laut Xbox-Chef Phil Spencer soll die Konsole 4K-Auflösung, Raytracing und 60 Bilder pro Sekunde bringen. Das schaffen nur die potentesten Rechner.

Den miserablen Start nicht wiederholen

Für Microsoft steht trotzdem einiges auf dem Spiel. Bei der aktuellen Konsolengeneration legte der Konzern einen miserablen Start hin. Einerseits wurde die Xbox One als Multimedia-Gerät beworben, was absolut an den Wünschen der Spieler vorbeiging, andererseits war die Konsole hinsichtlich der Leistung nicht ebenbürtig mit Sonys Playstation 4. Was blieb, war ein verhunzter Launch, von dem sich Microsoft in dieser Konsolengeneration nicht mehr erholte. Die Playstation 4 verkaufte sich mehr als 100 Millionen Mal, während die Zahlen zur Xbox nach einer Weile nicht mehr kommuniziert wurden.

Xbox

Für Microsoft steht einiges auf dem Spiel

Microsoft muss bei der Xbox somit liefern. In den vergangenen Jahren hat der Konzern massiv in die Gaming-Sparte unter Spencers Führung investiert. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden sieben Entwicklerstudios übernommen, um den Mangel an hochklassigen exklusiven Games zu beseitigen. Auch in Cloudgaming (xCloud) und alternative Vertriebs- und Abomodelle (Game Pass) wurden Ressourcen gesteckt. Sollte sich die Geschichte der vergangenen Konsolengeneration wiederholen, hat Microsoft wohl ein großes Problem.

Der Name ist nicht wirklich gut gewählt

Eines kann man dem Konzern aber sehr wohl vorwerfen: Der Name der Konsole ist absolut nicht klug gewählt. Sony verfolgt mit Playstation 1 bis 5 ein klares Muster, während die Benennung der Xbox keinen wirklichen Sinn ergibt und mehr Kraut und Rüben ist. "Series X" lässt keine konkrete Abgrenzung zur aktuellen Generation zu. Allerdings könnte der Name auch ein Hinweis darauf sein, dass die Konsole modular ist, also in Zukunft mit Hardware-Upgrades versehen werden kann. Bislang hat Microsoft diesbezüglich nichts kommuniziert.

Sony muss nun nachlegen

Nun muss also Sony nachlegen. Bislang wurden nur technische Details, der Name und das erste Spiel für die Playstation 5 verlautbart. So soll das Gerät bis zu 8K Auflösung, 3D-Audio, 120 Bilder pro Sekunde und natives Raytracing bringen. Ein großer Fokus liegt auf der Eliminierung von Ladezeiten. Durch den Einsatz einer SSD statt einer Festplatte ist das kein leeres Versprechen. Das Design ist allerdings noch offen, bislang gab es lediglich die Entwicklerversion zu sehen, deren Design zu regen Debatten führte. (dk, 16.12.2019)