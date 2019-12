LeBron James geht durch. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin C. Co

Atlanta – Die Los Angeles Lakers haben ihre Auswärtsserie in der nordamerikanischen Basketball-Serie fortgesetzt. Das Starensemble aus Kalifornien landete am Sonntag mit einem 101:96 bei den Atlanta Hawks den 14. Auswärtssieg in Serie.

Mit einer Gesamtbilanz von 24:3 Siegen sind die Lakers auch weiter souveräner Spitzenreiter der Western Conference. Superstar LeBron James führte die Kalifornier mit 32 Punkten, 13 Rebounds, sieben Assists und drei Blocks an. (APA; 16.12.2019)

NBA-Ergebnisse vom Sonntag: New Orleans Pelicans – Orlando Magic 119:130, Indiana Pacers – Charlotte Hornets 107:85, Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 96:101, Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 109:89, Denver Nuggets – New York Knicks 111:105, Golden State Warriors – Sacramento Kings 79:100