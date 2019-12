Ein neues "Star Wars"-Spiel soll bereits in Arbeit sein. Als Entwickler fungiert EA Motive, die für die Singleplayer-Kampagne von "Battlefront 2" zuständig waren. Foto: EA

Ein neues Star-Wars-Spiel ist bereits in Arbeit. Entwickelt wird dieses von EA Motive, wie General Manager Patrick Klaus gegenüber Gamesindustry verriet. Das Studio war für die Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2 verantwortlich und wurde 2015 unter der Leitung von Jade Raymond gegründet. Klaus verriet, dass man bei EA Motive aktuell an zwei Projekten arbeite – an einer komplett neuen Marke und eben einem Star-Wars-Spiel.

EA soll sich intern verändern

Das Branchenmagazin konnte dem General Manager aber durchaus spannende Infos zu EA allgemein entlocken. So war Klaus lange Zeit Mitarbeiter bei dem in der Öffentlichkeit verhassten Konzern bis er 2012 EA in Richtung Ubisoft verließ. Das Unternehmen soll sich aber zum Positiven gewandelt haben. "EA fühlt wie eine andere Firma an. Es geht nun vielmehr um Qualität. Das ist der Grund, wieso ich unbedingt zurückwollte. Die Zeiten haben sich geändert und die Führungsriege hat sich verändert", sagte Klaus im Gespräch mit dem Medium.

Ein erfolgreiches Jahr dank Respawn

Auch wenn EA intern besser dastehen soll, weist das Unternehmen nach wie vor keinen guten Ruf in der Öffentlichkeit auf. Trotzdem kann der Konzern auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, das man hauptsächlich Respawn Entertainment zu verdanken hat. Mit Apex Legends und Star Wars Jedi Fallen Order wurden zwei Hits herausgebracht, die die Gaming-Welt schnell eroberten. Einzig Biowares Anthem blieb weit unter den Erwartungen. Bei Bioware soll aber bereits an einer neuen Version gearbeitet werden. (red, 16.12.2019)