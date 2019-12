Entwickler und Modder ließen herzige Figur in Spielen aufleben

Baby Yoda kann man sich nun bei "The Sims 4" aufstellen. Foto: EA

Baby Yoda ist in Sims 4 gelandet. Seit Wochen sorgt die herzige Baby-Version der Spezies für Furore im Netz. Nun hat es die "The Mandalorian"-Figur nun auch in die Lebenssimulation von EA geschafft. Im Shop kann man die Statue für rund 500 Simeoleons kaufen und im virtuellen Eigenheim aufstellen. Auch im Garten kann Baby Yoda platziert werden.

Auch bei "Minecraft" und "Battlefront 2"

Es ist übrigens nicht das erste Spiel, in dem die Figur auftaucht. Auch bei Minecraft ist Baby Yoda dabei. Dies ist auf den Modder Miles Playz zurückzuführen, der das herzige Wesen mitsamt seinen Kräften im Klötzchen-Spiel aufleben ließ. Die Figur kann Gegenstände und Wesen schweben lassen. Auch bei Star Wars: Battlefront 2 ist Baby Yoda nun dank einer Mod dabei. (red, 16.12.2019)