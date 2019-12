Archäologen sind bei Ausgrabungen in Ägypten auf eine Miniatur-Sphinx gestoßen. Die sehr gut erhaltene Statue aus Kalkstein sei 35 Zentimeter hoch und habe eine Länge von 55 Zentimetern, sagte der für Mittelägypten zuständige Antiquitätendirektor Dschamal al-Samstaui am Wochenende. Die feinen Details des Gesichts zeigten die Fähigkeiten der alten ägyptischen Künstler.

Die Statue wurde im mittelägyptischen Gouvernement Minja gefunden. Foto: imago images/Xinhua

Die Statue sei in der Nekropole Tuna al-Dschabal in der mittelägyptischen Provinz Minja gefunden worden. Die Sphinx ist ein ägyptisches Fabelwesen, meist mit dem Körper eines Löwen und dem Gesicht eines Menschen dargestellt. Die berühmteste Sphinx steht in Giseh bei Kairo nahe der Pyramiden. In den vergangenen Monaten hatten die Antikenbehörden des nordafrikanischen Landes immer wieder historische Ausgrabungsstücke präsentiert. (red, 16.12.2019)