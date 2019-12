1988 wurde die "bedrohte Erde" zur "Person of the Year" gekürt. Foto: Science Photo Library - NASA EAR Getty Images

Was haben Wladimir Putin, Bono, Nelson Mandela, Mark Zuckerberg, Angela Merkel und Johannes Paul II. gemeinsam? Sie und zahlreiche andere Politiker, Unternehmer und Persönlichkeiten wurden im Lauf der vergangenen 92 Jahre vom "Time"-Magazin zur "Person of the Year" gekürt. Für das Jahr 2019 wurde Greta Thunberg für ihren Einsatz als Klimaaktivistin geehrt:

Aber auch Personen, die im negativen Sinne Einfluss auf das Weltgeschehen hatten, wurden bereits zu Personen des Jahres gekürt. So wurde 1938 Adolf Hitler und 1939 sowie 1942 Josef Stalin auf dem Cover des Magazins abgebildet.

Wen würden Sie zur Person des Jahres 2019 küren?

Wen würden Sie im positiven Sinne, wen im negativen als Person des Jahres auswählen? Welche Voraussetzungen und welches Können braucht jemand Ihrer Meinung nach für diese Kür? Begründen Sie Ihre Wahl im Forum! (mawa, 27.12.2020)