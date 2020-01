Wer das minimalistisch illustrierte, 2015 erschienene Retro-Rollenspiel Undertale – "the role-playing game where you don't have to kill anyone!" – nicht selbst gespielt hat, schüttelt den Kopf über seine unfassbare Popularität, die unter anderem dazu geführt hat, dass Fans des kleinen Spiels in einem berüchtigten "Best Game Ever"-Thread klassische Gameslegenden wie Zelda und Super Mario auf die unteren Treppchenplätze verwiesen.

Wer Undertale hingegen kennt, weiß, dass das schon in Ordnung geht: Es ist die Liebe, die dieses Wunder ermöglicht hat – die Liebe zu einem Spiel, das selbst so liebevoll, sanft humorvoll und wunderbar ist, dass man es nur als außergewöhnliches Phänomen zur Kenntnis nehmen kann. Ein sehr spezielles Spiel.