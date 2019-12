Gehen Sie ab und zu im Speisewagen essen? Foto: ÖBB/ Harald Eisenberger

Die ÖBB stellt in vielen Zügen die Imbisstrolleys ein. Also jene Wagerln, die durch die Gänge der Züge geschoben wurden und die einen direkt am Platz mit kleinen Snacks und Getränken versorgten. Zusätzlich zu den Trolleys gibt es allerdings in den meisten Zügen auch einen Speisewagen, in dem man – vorausgesetzt, man ergattert einen Sitzplatz – essen kann. Ähnlich sieht das bei der Westbahn aus: Weckerl, Süßes und Getränke können am Ende eines Abteils selbst erstanden werden. User "Türen_AUF_Frischluft_REIN" erinnert sich an vergangene Zeiten:

Jausenpakete

Während man in Zügen relativ unkompliziert Essen erstehen kann, ist das beim Fliegen anders. Wurden vor einigen Jahren noch warme Menüs serviert, gibt es heutzutage vor allem auf Billigflügen nicht einmal mehr kostenlose Getränke. Kleine Snacks können gegen einen relativ hohen Aufpreis an Bord bestellt werden. Da Bahnhöfe und Flughäfen ohnehin ein breites Angebot an Speisen bieten, ist man meist besser damit dran, sich vor Reiseantritt mit Speisen einzudecken.

Wie sieht das bei Ihnen aus?

Kaufen Sie schon vor Reiseantritt Jausenpakete? Gibt es bestimmte Speisen und Getränke, die Sie besonders gern auf Reisen zu sich nehmen? Oder verzichten Sie generell eher auf Essen, wenn Sie unterwegs sind? (mawa, 16.12.2019)