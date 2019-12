A Plague Tale: Innocence ist ein atmosphärisch und erzählerisch überdurchschnittlich gelungenes Abenteuer, das spielerisch etwas hinter seiner außergewöhnlichen Präsentation und spannenden Geschichte zurückbleibt. An die Qualität großer Kulttitel wie The Last of Us kommt das Spiel französischer Entwickler deshalb zwar nicht heran, doch Freunde gut erzählter linearer Action-Abenteuer mit einer gewissen Ekeltoleranz finden hier perfekte Popcorn-Unterhaltung im düsteren Mittelalter-Setting.