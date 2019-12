Für Rentiere auf Spitzbergen ist nicht mehr die Jagd die größte Bedrohung, sondern der Klimawandel. Foto: imago

Hundert Jahre, nachdem der Mensch das Rentier auf der Inselgruppe Spitzbergen im Nordatlantik stark dezimiert hatte, hat sich die Art wieder weitgehend erholt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU) in Trondheim.

"Um 1900 waren die Rentiere auf Svalbard (norwegischer Name der Inselgruppe, Anm. d. Red.) mehr oder weniger ausgerottet", sagte die Biologin Mathilde Le Moullec. Damals habe es nur noch ein paar Tausend Tiere gegeben. Nachdem sie und Kollegen zwischen 2013 und 2016 die Inselgruppe in vier Expeditionen erforscht haben, schätzen sie die heutige Population auf Spitzbergen auf rund 22.000 Tiere.

Für das Projekt erfassten die Forscher Tiersichtungen ebenso wie Satellitenbilder der Vegetation und Funde von Knochen und Geweihen. Die Überreste gaben Auskunft, wo und wie lange die Tiere auf den verschiedenen Inseln im Laufe der Jahrhunderte gelebt haben. Der älteste Fund ist 3.600 Jahre alt.

Geschützt seit 1925

Mit der Ankunft des Menschen auf den eisigen Inseln wurden die Tiere zur begehrten Beute. Sie dienten Walfängern, Fischern und anderen Besuchern als Nahrung. Als im späten 19. Jahrhundert Kohle gefunden wurde, wurde Rentierfleisch auch zum Nahrungsmittel für die Minenarbeiter – und der Bestand der Tiere ging rasant zurück.

Nur in einigen isolierten Gebieten verblieben damals kleine Populationen. Ihnen sei es zu verdanken, dass der Bestand wieder wachsen konnte, nachdem die norwegische Regierung die Tiere 1925 unter Schutz stellte, sagt Le Moullec.

Zur weltweiten Entwicklung des Rentierbestandes gibt es unterschiedliche Angaben. Nach Daten der Umweltorganisation WWF (World Wide Fund For Nature) liegt er bei rund 2,8 Millionen Tieren in freier Wildbahn. Andere Quellen sprechen von 3,8 Millionen. In den vergangenen 25 Jahren sei die Zahl der Tiere um 40 Prozent zurückgegangen, sagte Roland Gramling vom WWF. So habe die russische Taimyr-Riesenherde noch im Jahr 2000 aus etwa einer Million Tieren bestanden. Inzwischen sei sie auf geschätzt 380.000 Exemplare geschrumpft. Ein Grund sei Wilderei. "Es gibt wahre Rentier-Massaker. Die Geweihe werden zu Pulver verarbeitet und vor allem in China als Heilmittel verkauft. Zungen sind als Delikatesse gefragt", so Gramling.

Rasante Klimaveränderungen

Hinzu kommt der Klimawandel: Die Erderwärmung führt dazu, dass in warmen Wintern mehr Tiere sterben, weil sie nicht ausreichend Nahrung finden. Der Schnee schmilzt und gefriert dann wieder zu Wasser, was den Boden verschließt. Für große Populationen reicht die Nahrung dann nicht mehr aus. Auf Spitzbergen ist die Durchschnittstemperatur seit 1961 um 5,6 Grad Celsius gestiegen. Hier haben die Forscher festgestellt, dass die Rentierpopulationen im Landesinneren stärker gedeihen als an der Küste, wo die Winter regnerischer und wärmer sind.

Ein anderes Problem sei, dass zur Kalbungszeit im Frühjahr die Flüsse immer häufiger schon getaut seien und die neugeborenen Jungtiere Kilometer durch das eisige Wasser schwimmen müssten, so Gramling.

Die norwegischen Forscher betonen, der Zusammenhang zwischen Rentierbeständen und den Klimaveränderungen müsse genau beobachtet werden: "Angesichts der Tatsache, dass es ungefähr ein Jahrhundert gedauert hat, bis sich die Populationen von der Überjagung auf Svalbard erholt haben, ist die Anpassungsfähigkeit der Rentiere möglicherweise zu langsam, um mit der Geschwindigkeit des zukünftigen Klimawandels Schritt zu halten." (APA, red, 26.12.2019)