Das Vereinszentrum Gugg wurde mit einer Glasflasche beworfen und mit einer blutähnlichen Flüssigkeit beschmiert. Foto: Hosi

Wien – Der Schwulen- und Lesbenverband Hosi veröffentlichte am Montag Bilder von Vandalismus. Die Lokaltüren des Vereinszentrums Gugg seien mit einer "blutigen Flüssigkeit" beschmiert worden, gegen eine sei außerdem eine Glasflasche geworfen worden, schreibt die Initiative auf Facebook. Man habe die Tat bereits der Polizei gemeldet, heißt es.

Die Landespolizei Wien bestätigte auf Anfrage des STANDARD, dass Ermittlungen gegen mehrere unbekannte Täter wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurden. Eine entsprechende Anzeige ging am Montag in der Inspektion Taubstummengasse ein.

Angriffe in regelmäßigen Abständen

"Ähnliche Vorfälle gibt es bei uns und auch bei unseren Partnerinitiativen immer wieder in regelmäßigen Abständen", sagt Anna Schutt von der Hosi. Im November 2018 seien die Türen des Vereinszentrums mit Eiern beworfen worden, und seit 2010 gab es insgesamt sechs Einbrüche, so Schutt. Erst im Februar dieses Jahres wurde die Türkis-Rosa-Lila-Villa, ein Community-Zentrum für lesbische, schwule, Bi-, Pan-, Inter- und Transpersonen in Wien mit Hakenkreuzen beschmiert.

Zum Schutz vor Angriffen gebe es vor dem Vereinszentrum auch eine Überwachungskamera, sagt Schutt, genau die eine Tür unter der Kamera sei bei dem aktuellen Angriff aber nicht beschmiert worden. (red, elas, 16.12.2019)