Außerdem: Giftiges Gold, Affen in Universum, Wasser im Visier der Finanzhaie und der Report Jahresrückblick

Ein Drill beim Kokosnuss-Knacken: die "Universum"-Doku "Bioko – Afrikas Insel der Affen" über eine der seltensten Affenarten der Welt, 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Giftiges Gold – Umweltproteste in der Türkei Einem Naturparadies am Golf von Edremit an der Westküste der Türkei droht die Zerstörung durch eine geplante Goldmine. Nach der Rodung von 195.000 Bäumen auf den "Gänsebergen" rebelliert die Bevölkerung – allen voran Bauingenieurin Süheyla Dogan. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Bioko – Afrikas Insel der Affen Vor der Küste Zentralafrikas liegt die Insel Bioko, sie ist Heimat einer der seltensten Affenarten der Welt: der Drills. Bisher gab es noch keinen Film über diese scheuen Tiere. Die Doku von Oliver Goetzl, Ivo Nörenberg und Justin Jay folgt Motuku, einem Alphamännchen, und seiner Familie. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATIONEN

Wasser – Im Visier der Finanzhaie Wasser ist lebenswichtig und dabei ein knappes Gut. Vor allem dann, wenn Gier und Misswirtschaft dazu führen, dass unser Lebenselixier auszutrocknen oder zu versiegen droht. Von Australien über Kalifornien und New York bis London, mit Zwischenstation in Brüssel, erzählt der Dokumentarfilm vom weltweiten Kampf um das nasse Gut. Was passiert, wenn Wasser zur Ware wird? Ab 21.45 Uhr folgt die Doku Bis zum letzten Tropfen – Europas geheimer Wasserkrieg. Bis 22.45, Arte

21.05 RÜCKBLICK

Report Spezial – Jahresrückblick Ibiza-Video, Misstrauensantrag, Neuwahlen, Sondierungen: Der politische Rückblick auf das Jahr fällt heuer üppig aus. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Die Gäste bei Stermann und Grissemann sind der Politikwissenschafter und ORF-Experte Peter Filzmaier und die Schauspielerin Katharina Stemberger. Bis 22.55, ORF 1

22.25 KOMÖDIE

Alles ist Liebe (D 2014, Markus Goller) Drei Tage vor Weihnachten: In Frankfurt kreuzen sich die Lebenswege verschiedener Menschen. Dieses Weihnachten wird entscheiden, ob sie ihr Glück wiederfinden. Hannes möchte Clara zurückerobern, Kerem hat seiner schwangeren Frau seine Arbeitslosigkeit verheimlicht, Kiki trifft ihren Traummann, Klaus und Viktor planen ihre Hochzeit. Mit Nora Tschirner, Heike Makatsch, Christian Ulmen, Wotan Wilke Möhring, Fahri Yardim. Turbulente, intelligente Komödie. Bis 0.20, 3sat

diefilmfabrik

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Zum Glück Was ist das Glück überhaupt? Gibt es eine allgemeine Definition oder ist diese Frage nur individuell zu beantworten? Wo liegt das Glück? Tobias Dörr sucht Antworten. Bis 23.25, ORF 2