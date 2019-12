Gemeindebundpräsident Alfred Riedl sieht in Bürgermeistern die "Helden des Alltags." Foto: Robert Newald

Sie dienen meist als erste Anlaufstelle, wenn den Durchschnittsbürger der Schuh drückt: Bürgermeister, besonders in kleineren Gemeinden, verkörpern für viele immer noch die Person, die ihnen über die Hürden des Alltags helfen soll.

Doch das Bild des leutseligen Dorfkaisers im Wirtshaus ist in den meisten Gemeinden schon antiquiert. Glaubt man der Selbstauskunft der Bürgermeister, könnte das auch daran liegen, dass die Anforderungen an den Job stetig steigen und somit nur mehr wenig Zeit zum Schunkeln bleibt.

Hohe Erwartungen

530 Bürgermeister (von etwa 2100) nahmen an einer Umfrage des Gemeindebundes teil. Ein großer Teil sieht in der alltäglichen Arbeit große Herausforderungen: 56 Prozent gaben an, dass sie sich einer "sehr großen Belastung" ausgesetzt sehen. Bürgermeisterinnen, immer noch die Ausnahme unter ihren männlichen Kollegen, fühlen sich besonders herausgefordert: 65 Prozent geben an, besonders belastet zu sein.

Als ein möglicher Grund dafür wurde die Mehrfachbelastung genannt. Bei diesen Zahlen sei es kein Wunder, dass sich immer weniger bereiterklärten, sich des Amtes anzunehmen, lautete der Tenor bei der Studienpräsentation mit Gemeindebundpräsident Alfred Riedl.

Schuld an der steigenden Belastung gaben die Befragten vor allem der wachsenden Bürokratie (88 Prozent), dem wohl auch damit verbundenen großen Zeitaufwand für das Amt (80 Prozent) und dem hohen Anspruch der Bürger (76 Prozent). Der hohe Anspruch sei aber oft auch ein Ergebnis falscher Vorstellungen, heißt es seitens des Gemeindebundes: Die lokalen Amtsträger müssten nämlich immer häufiger Rechenschaft für politische Entscheidungen ablegen, auf die sie gar keinen Einfluss hatten, weil sie auf anderer Ebene fielen. Auch online würden Bürgermeister immer öfter an den Pranger gestellt.

73 Prozent sind überhaupt der Meinung, dass die Verantwortung zugenommen habe und oft nicht verhältnismäßig sei. "Der Druck in Haftungsfragen, verbunden mit hohem Klagsrisiko, steigt", sagte Riedl. "Dieser Druck muss von den Bürgermeistern genommen werden." Als Beispiel für "absurde Situationen" nannte Riedl einen Vorfall, bei dem ein Badegast in einem Naturteich von einem Hecht gebissen wurde. Weil der Bürgermeister für das Abfischen zuständig sei, sei er mit einer hohen Strafe bedacht worden.

Am Verhandlungstisch sitzen

Unattraktiv sei der Job für viele außerdem durch die mangelnde soziale Absicherung. Das beklagen auch die Bürgermeister selbst: 58 Prozent sehen die Situation für ausscheidende Bürgermeister als suboptimal an. Relevant ist das vor allem für jene 33 Prozent, die hauptberuflich im Amt sind.

Als kommunales Sorgenthemen Nummer eins gelten die Gemeindefinanzen. Danach folgen Kinderbetreuung, Infrastruktur, Pflege und Raumordnung. Angesichts dessen erneuerte Riedl die Forderung des Gemeindebunds nach einer Reform der Grundsteuer. Und er forderte außerdem, bei Themen wie Pflege oder Kinderbetreuung künftig "als Vertragspartner mit am Verhandlungstisch" zu sitzen. (Vanessa Gaigg, 16.12.2019)