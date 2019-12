WISSEN

STICHWORT INSEKTEN: Warum Flutlicht eine Bedrohung ist

Eine neue umfassende Studie kommt zu einem eindeutigen Schluss

Ob diese Forderung bei den Koalitionsgesprächen gestellt wurde, lässt sich hier nicht beantworten. Stimmt die ÖVP-Darstellung, hätten sich die Grünen angeblich dafür eingesetzt, dass in Fußballstadien nach 20 oder 21 Uhr das Licht abgedreht werden müsse. Stimmt sie nicht, dann haben die Türkisen die Grünen einmal mehr ins Fundi-Eck gestellt.

Dass künstliches Licht neben der Landwirtschaft zur Insektenapokalypse beiträgt, bestätigt eine Metastudie aus dem vergangenen November, die rund 150 Untersuchungen zum Thema auswertete. Es gebe Millionen von Insekten, etwa die Hälfte sei nachtaktiv. Aber auch die tagaktiven Insekten könnten nachts vom künstlichen Licht gestört werden. Nun könnte man vielleicht fragen: Wozu brauchen wir Insekten? Sie spielen im Kreislauf der Natur eine große Rolle. Viele von ihnen bestäuben Blüten. Außerdem sind sie für viele andere Arten eine wichtige Beute.

Lichtverschmutzung wäre leicht zu bekämpfen

Der Ökologe Brett Seymoure von der Washington University, Hauptautor der Studie, betont, dass die Lichtverschmutzung im Gegensatz zum Klimawandel leicht zu bekämpfen wäre. "Unnötiges Licht ausschalten, und die Gefahr ist weg." Derzeit gibt es viele Einzelinitiativen, aber keinen großangelegten Lösungsversuch. In der Studie werden Fakten aufgeschlüsselt, die den Status quo beschreiben: So schätzt man, dass in Deutschland 100 Milliarden Insekten durch das lockende Licht von Autoscheinwerfern zu Tode kommen. Künstliches Licht beeinträchtigt die Suche nach Partnern im Insektenreich, etwa bei Glühwürmchen, die zur Paarung Lichtsignale aussenden. Eine große Initiative gegen Lichtverschmutzung mit sinnvollen Ansätzen wäre ein wichtiger Schritt. (red)





STICHWORT ENTWICKLUNGSLÄNDER: Von der "Dritten Welt" zum "Süden"

Eine einheitliche Terminologie für Entwicklungsländer ist schwierig

Wie lautet die politisch korrekte Bezeichnung für den Begriff "Entwicklungsland"? Der aus den Koalitionsverhandlungen kolportierte grüne Vorschlag "Partnerländer aus den Fortschrittszonen des globalen Südens" hat in dieser Formulierung bis dato wohl bisher nicht existiert, wie eine Internetsuche ergibt. Die Problematik einer einheitlichen Sprachregelung wurzelt in der Inhomogenität der Staaten, die unter einem Begriff zusammengefasst werden sollen. Während US-Präsident Donald Trump in diesem Zusammenhang von "shithole countries" spricht, gelten in politisch korrekten Kreisen auch Bezeichnungen wie "Dritte Welt" oder eben "Entwicklungsland" als verpönt: Dies könnte von Einwohnern der betroffenen Länder als kränkend empfunden werden.

Anders strukturiert ist nicht gleich unterentwickelt

War "Dritte Welt" zunächst noch ein Begriff zur Abgrenzung der blockfreien Staaten im Kalten Krieg, galt er spätestens nach der Wende nur noch als Bezeichnung für wirtschaftlich unterentwickelte Länder. Die Uno spricht von "less" und "least developed countries" (LDC), doch Kritiker führen an, dass so ein Entwicklungsprozess suggeriert werde, der gar nicht zwingend stattfinden müsse. Demnach seien Subsistenzwirtschaften nicht unterentwickelt, sondern nur "anders strukturiert".

Das deutsche Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verwendet daher neben "LDC" und "Entwicklungsland" den Terminus "Nord-Süd-Beziehungen" und den "globalen Süden" – unabhängig davon, wo sich die Staaten nun geografisch befinden. Die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit wiederum kennt den Begriff "Partnerland". Der funktioniert freilich nur für Länder, wo Projekte betrieben werden. (vos)