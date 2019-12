Die vorzeitige Trennung von den Exvorstandsmitgliedern Alexander Labak und Dietmar Hoscher war und wird kostspielig. Foto: Getty Images/Blann

Wien – Die Prüfer, die die Verabschiedung von Dietmar Hoscher und Alexander Labak aus dem Vorstand der teilstaatlichen Casinos Austria (Casag) unter der Lupe hatten, halten deren finanzielle Behandlung für "großzügig". Labak stehen rund 2,5 Millionen Euro zu und bei Hoscher dürften es bis zum Ende seiner Casag-Zeit (Mitte 2022) rund 4,5 Mio. Euro werden. Die SPÖ will die Trennungskosten für Hoscher – der Sozialdemokrat war im Bundesrat und bis 2006 im Nationalrat – nicht kommentieren, sagt aber, wie Neos, man werde ihn in den U-Ausschuss laden.

FPÖ-Parteichef Norbert Hofer fordert für Unternehmen in staatlichem Einflussbereich eine Gehaltspyramide, Gehälter sollten sich an Mitarbeiterzahl, Umsatz und Erfolg orientieren, ließ er am Montag wissen.

Betriebs- und Bankpension

Nach seiner aktiven Zeit, mit 60, steht Hoscher, dem Blues- und Jazzfan und Präsidenten des "Legendenclubs" von Rapid wie berichtet eine Betriebspension zu. Eine solche bezieht, neben der gesetzlichen Pension, auch Ex-Casag-Vorstandschef Karl Stoss (ÖVP), der übrigens am Ende seiner Casag-Laufbahn 2017 um rund 30.000 Euro weniger verdient hat als das einfache Vorstandsmitglied Hoscher mit seinen rund 580.000 Euro brutto im Jahr.

Zudem wird der heute 57-Jährige ab dem 65. Lebensjahr in den Genuss einer Notenbank-Pension kommen. Denn der Volkswirt ging bald nach seinem Studium zur Nationalbank (OeNB), wo er von 1986 bis 1988 als volkswirtschaftlicher Referent gearbeitet hat. Danach wurde er karenziert – und das ist er bis heute. Als dauerkarenziertem Notenbanker des ältesten Dienstrechts der OeNB (DB1; galt bis 1993) steht ihm eine Bankpension zu.

Dietmar Hoscher verließt die Notenbank Richtung SPÖ-Parlamentsklub und Politik, 1998 kam er zur Casinos Austria AG. Foto: APA/Neubauer

Von der OeNB in die Politik

Dem Vernehmen nach geht es um rund 50.000 Euro brutto im Jahr. Bei 14 Auszahlungen wären das rund 3570 Euro brutto im Monat. Zum Vergleich: Laut aktuellsten Zahlen der Pensionsversicherungsanstalt beträgt die durchschnittliche Alterspension in Österreich 1635 Euro im Monat. Hoschers Anwalt war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, die Nationalbank sagt dazu ebenfalls nichts.

Nach seiner OeNB-Zeit war Hoscher bis 1995 SPÖ-Klubsekretär im Parlament, bis 1998 im Kabinett des Finanzministers. Dort sei er, unter Andreas Staribacher, Viktor Klima und Rudolf Edlinger (alle SPÖ; Edlinger war Rapid-Präsident), "jahrelang für Glücksspiel zuständig gewesen, schrieb Hoscher Anfang 2019 in seiner Bewerbung für den Vorstand. 1998 kam er zur Casag, 2007 in den Vorstand.

Dass er dort nicht mehr landen wird, darüber informierte ihn Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner erst am 19. März, kurz vor Beginn der Hearings der drei Kandidaten, die die Jobs bekamen. Das erschließt sich aus Aussagen Rothensteiners und Hoschers vor den Prüfern, die dem Aufsichtsrat Persilscheine für die Trennung von Labak und Hoscher sowie die Bestellung Peter Sidlos zum Finanzchef ausstellten.

Sidlos Strache-Referenz

Sidlo musste dem Personalberater übrigens sechs Referenzen nennen, eine davon war Heinz-Christian Strache. Ihm hatte Sidlo, wie man aus den Chats weiß, geraten: "Sag ihm halt, wie toll ich bin :)" Das mit den Referenzen, so erklärte der Kurzzeit-Finanzchef den Prüfern, sei "eine nicht so unheikle Sache gewesen. Denn so etwas kann man nur guten Gewissens machen, nachdem man die betroffenen Personen gesprochen und sich vergewissert hat, dass sie auch tatsächlich Gutes über einen sagen werden". In diesem Lichte sei seine Konversation mit Strache zu sehen. (Renate Graber, 17.12.2019)