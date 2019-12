Bei der Paris Air Show 2017 flog die Boeing 737 MAX noch. Foto: AP/Michel Euler

Chicago – Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing setzt im Jänner 2020 die Produktion der 737 MAX-Modelle aus – zum ersten Mal seit 20 Jahren. Das teilte der US-Luftfahrtkonzern am Montag in Chicago mit.



Der Schritt folgt, nachdem der Bestseller 737 MAX seit fast einem Jahr am Boden bleiben muss. Im Jahr zuvor war es zu zwei verheerenden Unfällen mit der Maschine, zuerst in Indonesien und später in Äthiopien, gekommen. Beide Unfälle waren auf den gleichen technischen Fehler der Maschine zurückzuführen. Mehrere hundert Menschen starben.

Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte Boeing vergangene Woche deutlich zu verstehen gegeben, nicht auf eine rasche Wiederzulassung der 737 MAX zu setzen. FAA-Chef Steve Dickson habe Bedenken, dass der Flugzeugbauer einen "unrealistischen" Zeitplan verfolge, warnte die Behörde Boeing in einem am Donnerstag veröffentlichten E-Mail.

Produktion bereits gedrosselt

Boeing hatte die 737-Produktion bereits im April deutlich reduziert und die monatliche Fertigungsrate von 52 auf rund 42 Maschinen gedrosselt. Doch da Boeing die Maschinen bis zu einer Wiederzulassung nicht ausliefern darf, entstehen hohe Kosten und logistische Probleme. Laut Boeing müssen deshalb derzeit rund 400 Flugzeuge zwischengelagert werden, was zunehmend zu Platzmangel führt.

Das Flugzeugmodell wird in Seattle hergestellt, eine Aufhebung des Flugverbots ist weiterhin nicht in Sicht. Die Produktionspause wird sich wohl stark auf den Arbeitsmarkt und die Produktionsketten auswirken. (Reuters, APA, red, 16.12.2019)