"Qualitätsmedien sollten mehr Angebote für Migranten schaffen und diese auch in ihren Redaktionen stärker repräsentieren. Es gibt unter den RedakteurInnen immer noch zu wenige Mohammads und Gökçes (auch wenn es in den letzten Jahren besser wurde). Einerseits mehr migrantische Themen andererseits auch eigene Seiten/Themen/Beiträge in einfach verständlichem Deutsch um beim Spracherwerb zu helfen. Das wäre Public-Value Aufgabe des ORF, aber auch Printmedien sollten ihre Chance hier nicht verpassen neue Leserschichten zu erschließen."