Mit 14 weiblichen Vorständen in börsenotierten Unternehmen holen Frauen langsam auf. Männer mit dem Vornamen Andreas sind dennoch häufiger an der Spitze

Das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in der Chefetage in Unternehmen an der Wiener Börse ist groß, zeigt eine Studie von der Beraterfirma EY. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Anzahl weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreichs börsennotierten Unternehmen (Stichtag 1. Dezember 2019) ist im Vergleich zum Jahresanfang (Stichtag 1. Jänner) von 11 auf 14 gestiegen. Sie stehen in den im Wiener Börse Index (WBI) notierten heimischen Unternehmen 172 männlichen Vorstandsmitglieder gegenüber, wie die Unternehmensberatung EY auswertete.

Dieses Gefälle besteht zwar auch im internationalen Vergleich, aber im Vergleich zu den Vorreitern schneidet Österreich besonders schlecht ab. In Schweden und Norwegen sind die Vorstandsetagen etwa zu jeweils mehr als 30 Prozent weiblich besetzt.

Frauenanteil in Aufsichtsräten höher

Deutlich besser als in den Vorständen sieht es in den Aufsichtsräten der heimischen Börsenunternehmen aus. Dort stützt die Anfang 2018 eingeführte Genderquote von 30 Prozent. Seit Einführung der Quote ist der Frauenanteil laut EY von 18,7 auf 25,9 Prozent gestiegen. Gut jedes vierte Aufsichtsratsmitglied ist EY zufolge aktuell eine Frau. Konkret sind in den Kontrollgremien 142 Frauen und 407 Männer vertreten. Nach diesem Anstieg liegt Österreich im internationalen Vergleich über dem Durchschnitt.

Staatsbetriebe erreichen Frauenquote

Unternehmen und Einrichtungen des Bundes halten indes die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten ein (2018: 31,4 Prozent). Die Entlohnung der Frauen lag 2018 allerdings nur bei 83,5 Prozent der Gagen der Männer – ein Rückgang im Vergleich zu 2017, als es noch 86,2 Prozent waren. Das zeigt der Einkommensbericht des Rechnungshofs, der vergangene Woche vorgelegt wurde.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in den Vorständen der Staatsbetriebe: Der Frauenanteil stieg 2018 um rund einen Prozentpunkt auf 21,6 Prozent, aber die Einkommen von weiblichen Vorstandsmitgliedern beziehungsweise Geschäftsführerinnen betrugen nur 79,4 Prozent der Durchschnittsbezüge ihrer männlichen Kollegen. Neos und SPÖ kritisierten deshalb die türkis-blaue Regierung. (red, APA, 17.12.2019)