In der dritten Folge unserer Videoreihe erklärt Stefanie Herkner die Zubereitung von selbstgemachter Mayonnaise und einer Schnittlauchsauce

DER STANDARD

In ihrem Wirtshaus Zur Herknerin im vierten Wiener Bezirk serviert Stefanie Herkner klassische Wiener Küche und bringt Interessierten unter anderem bei, wie man richtig gute Knödel macht. In der ersten Folge zeigte sie, wie man Tafelspitz zubereitet, Folge zwei widmete sich den Grießnockerln. In der dritten und abschließenden Folge geht es um eine beliebte Beilage zum Tafelspitz, die Schnittlauchsauce.

Zutaten Mayonnaise

1 Ei (Zimmertemperatur)

Rapsöl

etwas Dijonsenf

Zitronensaft

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Das Ei in einen hohen Mixbehälter geben, kurz mit dem Stabmixer verquirlen. Etwas Dijonsenf dazugeben. Dann ganz langsam, bei eingeschaltetem Mixer, kontinuierlich Öl dazugießen. Ein bisschen Zitronensaft dazugeben und weitermixen, bis die Mayonnaise mollig und cremig ist.

Zutaten Schnittlauchsauce

selbstgemachte Mayonnaise

hartgekochte Eier

Schnittlauch

Sauerrahm

Die Eier würfeln, mit der Mayonnaise verrühren, Sauerrahm dazugeben, salzen und pfeffern und gut verrühren. Zum Servieren mit gehacktem Schnittlauch bestreuen.