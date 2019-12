Weil es ihnen, weil es uns allen auch um das geht, was Reisen ausmacht. Um das, was Sehen, Erleben, Staunen und Lernen in uns auslöst. In Museen oder auf archäologischen Grabungsfeldern. In Opern, in Theatern oder auf Festivals. Auf einem Markt, einem Berg oder am Meer. Oder eben beim Sport – genau an solchen Orten. Egal ob beim Kiten, beim Segeln, beim Wandern – oder bei mir auf dem Rad und beim Laufen: Leidenschaft und Neugierde sind Werte. Ohne sie, ohne den Versuch, Träume hin und wieder auch zu leben, verkümmern wir.

Und dazu darf man sich ruhig bekennen. (Thomas Rottenberg, 18.12.2019)





