Die Arbeiten der Wiener Linien dauern noch an – auf der Linie U1 sogar bis Ende der Woche

Durch den Teilausfall der U1 kommt es in Wiens öffentlichem Verkehr diese Woche zu erheblichen Verzögerungen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Eine "kleine Pechsträhne" hat sie gerade, die U2, sagt eine Sprecherin der Wiener Linien. Seit Betriebsbeginn am Dienstag fahre man wegen einer Stellwerksstörung zwischen den Stationen Krieau und Donaumarina verlangsamt. Zusätzlich sorgten zwei Fahrgasterkrankungen, eine bei der Messe, eine beim Donauspital, für Verspätungen der U2. Das sei mehr als ein "normales Ausmaß" an Verzögerungen, so die Sprecherin.

Eine kleine Pechsträhne scheinen die Wiener Linien derzeit als Ganzes zu haben: Nach einem Brand in der U-Bahn-Station am Karlsplatz am Montag kann die U1 zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz bis voraussichtlich Freitag nicht fahren. Er wurde durch einen Funkenflug bei Schleifarbeiten ausgelöst, bei dem Feuer wurden für den Betrieb notwendige Kabel beschädigt.

Ersatzlinien

Seit Dienstagfrüh habe man also den D-Wagen so gestellt, dass er direkt zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz verkehrt, außerdem seien zusätzliche Busse der Linie 13A zwischen der Neubaugasse und dem Hauptbahnhof unterwegs, heißt es von den Wiener Linien.

"Wir haben laufend Meetings dazu und holen Updates von Experte ein", so die Sprecherin, "wir harren auch der Dinge." Aufgrund des zusätzlichen Fahrgastaufkommens könne es jedenfalls auch auf anderen Linien zu Verzögerungen kommen, etwa wegen längerer Ein- und Ausstiegszeiten. (elas, 17.12.2019)