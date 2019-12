Antonio Banderas in Pedro Almodóvars "Leid und Herrlichkeit". Foto: Constantin Film

Hollywood – Der Gewinner der Goldenen Palme bei den Filmfestspielen Cannes, Bong Joon-hos "Parasite" (Südkorea), sowie Pedro Almodóvars Quasi-Selbstporträt "Leid und Herrlichkeit" (Spanien) konkurrieren mit acht anderen Filmen um den Auslandsoscar 2020.

Österreichs Beitrag "Joy" war schon im Vorfeld Anfang November aufgrund eines zu hohen englischen Sprachanteils disqualifiziert worden. Werner Müller vom Fachverband Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich hatte damals dem STANDARD erklärt, man habe die Entscheidung beeinsprucht, doch kein Nachnominierungsangebot für einen Ersatzfilm erhalten.

Constantin Film Österreich

"Parasite" und "Leid und Herrlichkeit" treffen auf der von der Oscar-Academy bekannt gegebenen Shortlist auf "Les Misérables" (Frankreich), "Those Who Remained" (Ungarn), "The Painted Bird" (Tschechien), "Truth and Justice" (Estland), "Honeyland" (Nordmazedonien), "Corpus Christi" (Polen), "Beanpole" (Russland) sowie "Atlantics" (Senegal).

NEON

Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten werden am 13. Jänner verkündet, die Preisvergabe geht am 9. Februar über die Bühne. (APA, red, 17.12.2019)