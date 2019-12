Service

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt: Innervillgraten, Kalkstein (1.639 m)

Anreise: Mit Öffis: Zug von Lienz nach Sillian – Bus Nr. 966 von Sillian fährt nur sehr selten bis Kalkstein, daher zuletzt eventuell mit dem Taxi. Auto: großer Parkplatz vor der Badl Alm

Aufstieg: Vom Parkplatz Kalkstein am breiten Karrenweg nach Südwesten zur Alfenalm (1.700 m). Am Weg dorthin LVS-Checkpoint. Von der Alfenalm weiter südwestlich ins Tal hinein. Bei einer Brücke nicht links zum Marchkinkele abbiegen, sondern am Alfenbach entlang. Über eine zweite Brücke wieder auf die nördliche (orografisch linke) Bachseite. Kurz darauf, auf ca. 1.830 m, bei einer Kreuzung auf den rechten Fahrweg abbiegen (alte, verfallene Holzhütte). Auf ihm nordöstlich sanft ansteigend durch den Wald hinauf, bis wir freie Wiesen erreichen.

Auf dem Fahrweg in Kehren hinauf (oder dazwischen über die Wiese abkürzend) bis zu seinem Ende. Weiter über die freien Hänge in nordwestlicher Richtung aufwärts bis zu einer flacheren Terrasse mit der obersten, einzelnen Heuhütte (auf knapp 2.100 m). Den steileren Hang nordwestlich oberhalb umgehen wir nun, indem wir im Linksbogen hinausqueren auf einen kleinen Rücken. Kurz am Rücken hinauf, dann eher in der linken Flanke in Nordwestrichtung hinauf bis zur ehemaligen Zollhütte. Nun im Rechtsbogen auf den Ostrücken der Pürglesgungge. Über ihn und den steileren Gipfelhang zum höchsten Punkt (2.500 m, kein Gipfelkreuz).

Abfahrt: Am empfehlenswertesten entlang der Aufstiegsspur.

Abfahrtsvariante: Manchmal führen von den untersten Wiesenböden (Waldgrenze, ca. 1.900 m) auch Abfahrtsspuren direkt nach Nordosten zur Alfenalm hinunter. Diese Variante verläuft durch steilen Wald und bleibt sehr guten Skifahrern vorbehalten! (GPS-Track der Abfahrtsvariante: Skitourenkarte Osttirol – bei Suchfunktion "Pürglers Kunke" eingeben)

Anforderungen: Skitechnisch eher einfache Tour mit mittleren konditionellen Anforderungen. Lawinenkundliches Beurteilungsvermögen nötig.

Einkehr: Badl Alm (am Ausgangspunkt)

Karte: Österreichkarte (ÖK) 1:25.000V Nr. 3101-Ost plus Nr. 3107-Ost

Literatur: R. + S. Weiss – Skitourenführer Pustertal, Bergverlag Rother, 3. Auflage 2013

Webcams: Innervillgraten, Kalkstein

Weitere Infos: Skitourenlenkung Villgratental, Bergsteigerdorf Villgratental